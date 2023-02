Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii in educatie din partea PSD, PNL si UDMR se vor intalni vineri dimineata pentru a face propuneri la cele doua proiecte de legi ale Educatiei - Legea invatamantului preuniversitar si Legea invatamantului superior, au declarat pentru Agerpres surse din domeniul educatiei. Fii la curent…

- Ce spun unghiile despre sanatatea ta! Citește in continuare pentru a afla ce secrete poți sa afli despre sanatatea ta. In cazul in care detectezi aceste semne, nu ezita sa mergi la medic!Unghii albeUnghiile albe, cunoscute și sub numele de leuconichie, descriu unghiile care sunt parțial sau complet…

- Ce spun unghiile despre sanatatea ta! Citește in continuare pentru a afla ce secrete poți sa afli despre sanatatea ta. In cazul in care detectezi aceste semne, nu ezita sa mergi la medic!Unghii albeUnghiile albe, cunoscute și sub numele de leuconichie, descriu unghiile care sunt parțial sau complet…

- Ce spun unghiile despre sanatatea ta! Citește in continuare pentru a afla ce secrete poți sa afli despre sanatatea ta. In cazul in care detectezi aceste semne, nu ezita sa mergi la medic!Unghii albeUnghiile albe, cunoscute și sub numele de leuconichie, descriu unghiile care sunt parțial sau complet…

- In urma cu puțin timp, Costel Biju și-a ingrijorat fanii care il urmaresc pe pagina sa de Instagram, dupa ce artistul a postat fotografii in care purta perfuzii. In exclusivitate pentru Antena Stars, in a doua zi de Craciun, Costel Biju a vorbit despre problema cu care se confrunta.

- Primaria Capitalei a terminat evaluarea documentelor și a decis ca tramvaiele livrate de Astra Arad sunt conforme și respecta cerințele din caietul de sarcini, a anunțat primarul general Nicușor Dan, joi, intr-o postare pe Facebook. Astfel, dupa mai multe luni de blocaj, primele 15 tramvaie vor putea…

- In multe culturi, curcubeul semnifica in mod tradițional riscul in loc de speranța. Acest lucru se aliniaza cu un nou studiu care leaga schimbarile climatice de mai multe curcubee, anunța nationalgeographic.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…