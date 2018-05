Semnele care îţi arată că e îndrăgostit până peste urechi 1. Iși face planuri de viitor cu tine Un barbat care te iubește te va include obligatoriu in planurile sale de viitor. Daca folosește „noi", in loc de „eu", inseamna ca iși dorește sa te aiba alaturi și te vede mai mult decat ca pe o simpla prietena, ci mai degraba ca pe o viitoare soție și mama a copiilor lui. In aceste condiții, te poți simți magulita și fericita ca ai un asemenea barbat langa tine. 2. Ești prioritatea lui Toata lumea este ocupata și se plange de lipsa timpului liber. Insa cand un barbat te iubește cu adevarat, va face in așa fel incat tu sa devii o prioritate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

