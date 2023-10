Semnele care indică posibilitatea ca universul să fie doar o simulare Un argument filosofic din 2003 sugereaza ca mirosul de cafea, razele Soarelui trecand printre ramurile copacilor și chiar sunetul vantului in miez de noapte ar putea fi interpretate ca pixeli pe un ecran. Aceasta este ideea ipotezei simularii, care propune ca, in viitor, omenirea ar putea avea capacitatea de a simula intregul Univers cu ajutorul unui computer. Aceasta teorie susține ca, avand in vedere aceasta posibilitate, exista șansa ca realitatea pe care o percepem acum ar putea fi, de fapt, una dintre aceste simulari. Daca ar fi așa, tot ce simțim și traim in fiecare zi este doar un model… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

