Stiri pe aceeasi tema

- Te confrunți cu pete pe piele sau ai o cicatrice și nu știi ce sa faci pentru a scapa de aceste probleme? In cazul in care raspunsul este da, noi iți prezentam o crema care iți poate fi de mare ajutor. Iata cum o poți prepara chiar tu, la tine acasa.

- Consumam mult prea mult zahar decat este sanatos. Zaharul e la originea multor boli grave, cum ar fi diabetul sau bolile cardiovasculare. Cat zahar putem consuma zilnic Daca mancați cereale dimineața, ar trebui sa știți ca cele mai multe din cerealele atat de cunoscute pe care le gasiți in supermarket…

- Exista numeroase modalitați prin care putem reduce factura la energie electrica. Un pic de atenție la modul cum utilizam aparatele electrocasnice de prin casa, la modul cum folosim mașina de spalat, respectiv la modul cum folosim apa calda. In ceea ce priveste consumul de apa calda, in medie, fiecare…

- Autoritațile din intreaga lume sunt in alerta maxima, pentru consecințele recentlor turbulențe din banci, dupa prabușirea din Statele Unite a Silicon Valley Bank (SVB) și Signature Bank și preluarea pentru salvare, in urma cu o saptamana, a Credit Suisse. Moneda Euro a scazut in raport cu dolarul, randamentele…

- Specialiștii spun ca viitorul relației poate fi „prezis” in funcție de anumite gesturi. Deși pot trece neobservate, fiind vorba de acțiuni ce au loc in viața de zi cu zi, studiile arata ca, in general, cuplurile pot ajunge la neințelegeri care iși au baza in aceste gesturi.

- Specialistii au aratat ca un consum crescut de portocale ajuta la eliminarea toxinelor din organism si diminueaza simptomele sevrajului. Chiar si pe cele ale dependentilor de heroina, scrie doctorulzilei.ro. Asadar, trei portocale, intre mese, vor opri necesitatea de a-ti aprinde o tigara! Mai mult,…

- Din ce in ce mai multe doamne iși doresc sa afle trucuri care sa le ajute in gospodarie. Majoritatea oamenilor se plang de cheltuielile mult prea mari și de prețurile uriașe ale facturilor la intreținere. Specialiștii au venit acum cu sfaturi pentru o factura mai mica la curent. Ce pot face romanii…