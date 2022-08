Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pancu a ajuns la un acord cu cei din conducerea Federației Romane de Fotbal pentru preluarea funcție de selecționer al Romaniei U20. FRF urmeaza sa anunțe, la inceputul saptamanii viitoare, acordul cu antrenorul roman.

- FRF pregatește schimbari la loturile U21 și U20, pentru ca Burleanu și Stoichița sunt dezamagiți de selecționerii care și-au condus echipele doar in partide amicale pana acum. FRF ar putea sa schimbe cațiva selecționeri in curand. Edi Iordanescu e amenințat serios cu demiterea, deși a fost confirmat…

- ​Bogdan Lobont s-a desparțit dupa un an de reprezentativa U20, dupa ce contractul sau nu a fost prelungit. Fostul selecționer a afirmat ca jucatorii romani sufera la pregatirea fizica, la intensitate si ritm.

- Romania U19 a fost invinsa de Franța U19, scor 1-2, in al doilea meci al grupei A de la Euro 2022. „Tricolorii” sunt favoriți la locul 3 și au in continuare șanse la barajul pentru Mondialul U20, chiar daca prezenta in semifinalele Euro este imposibila. Am pornit cu gandul sa nu luam multe, dar am inceput…

- Romania face parte din grupa A, alaturi de Slovacia, Italia si Franta.Selectionerul echipei national de fotbal Under 19 a Romaniei,Adrian Vasii, i a nominalizat astazi, pe cei 20 de jucatori din lotul pentru Campionatul European U19 din Slovacia.Faza grupelor se va disputa in perioada 18 24 iunie, Romania…

- Antrenorul care se lauda ca era asaltat de oferte, cand a acceptat sa preia nationala, a transformat prima reprezentativa in ciuca batailor, la 100 de ani de la prima partida disputata de tricolori.