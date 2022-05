Semne zodiacale care sunt mereu nemultumite de ceva Astrologii au subliniat care zodii se plang in mod constant de viata. Rac Sunt oameni foarte emotionati. Uneori nu isi pot controla experientele si nu-si pot influenta emotiile. Dar nu ar trebui sa fiti suparati pe Raci pentru asta. In acest fel isi exprima increderea intr-o persoana si pentru ei este un fel de psihoterapie de descarcare. Aceasta zodie este asociata si cu emotiile de acasa si iubeste siguranta. Daca Racii nu au dezvoltat inca armura de protectie necesara, atunci de indata ce isi parasesc zona de confort, ei pot incepe sa se planga de viata. Cu toate acestea, ei pot da sfaturi… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

