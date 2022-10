Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de externe ai Azerbaidjanului și Armeniei, Jeihun Bairamov și Ararat Mirzoian, se vor intalni astazi la Geneva pentru a discuta despre un acord de pace intre cele doua țari. Aceasta va fi a doua lor intalnire de la ciocnirile violente de la granița din 12-14 septembrie. Inainte de aceasta,…

- Ministrii de externe ai Armeniei si Azerbaidjanului, Ararat Mirzoian si respectiv Ceihun Bairamov, se vor intalni duminica, 2 octombrie, la Geneva, in Elvetia, a declarat pentru EFE diplomatia armeana, potrivit Agerpres."Armenia, ca intotdeauna, se concentreaza pe gasirea unei paci durabile si astept…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor avea o reuniune de urgenta la New York in contextul declarațiilor președintelui rus Vladimir Putin privind mobilizarea, noteaza Reuters. Intalnirea va avea loc in decursul zilei de miercuri (n.red: joi dupa ora Romaniei). Anuntul a fost facut de mai multi…

- In cadrul reuniunii Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economica (GUAM) din New York, Miniștrii de Externe ai Georgiei, Azerbaidjanului, Moldovei și Ucrainei au semnat un protocol privind procedura de determinare a țarii-producator de marfuri la Acordul privind instituirea unei zone de Liber…

- Miniștrii de Externe ai Armeniei și Azerbaidjanului se intalnesc luni, la New York, sub egida secretarului de stat al SUA, Antony Blinken. Aceasta intalnire trilaterala, care survine in contextul unui nou episod de ciocniri militare intre cele doua țari, are loc la inițiativa Washingtonului.

- Armenia a declarat miercuri (14 septembrie) ca exista riscul ca ciocnirile sangeroase cu Azerbaidjan sa devina razboi, cerand marilor puteri sa acorde mai multa atenție unei situații grave despre care spunea ca ar putea duce la un alt conflict major in fosta Uniune Sovietica. Armenia și Azerbaidjan,…

- Recep Tayyip Erdogan va discuta cu Putin despre recentele tensiuni și lupte care se dau intre Armenia și Azerbaidjan, la momentul in care cei doi președinți se vor intalni la Samarkan, saptamana aceasta, a declarat un inalt oficial turc, miercuri, relateaza Reuters . „Problema va fi discutata cu Putin…

- Uniunea Europeana a cerut incetarea imediata a ostilitaților dintre Azerbaidjan și Armenia, linga coridorul Lachin. Despre aceasta scrie RBC-Ucraina cu referire la declarația reprezentantului Serviciului Extern al UE, Peter Stano, pe Twitter. El a subliniat importanța realizarii detensionarii și respectarii…