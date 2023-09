Semne că un om te minte Cu toții ne dorim sa ni se spuna adevarul și partenerii de discuții sa fie xxx. Chiar daca unele minciuni sunt spuse pentru a ne proteja, in majoritatea cazurilor suntem mințiți pentru a fi pacaliți. Un ochi atent la cel din fața noastra ne poate indica i Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Povestea de viața impresionanta a unei femei din Alba: La cei peste 100 de ani, deapana amintiri cu o minte agera și memorie sclipitoare Povestea de viața impresionanta a unei femei din Alba: La cei peste 100 de ani, deapana amintiri cu o minte agera și memorie sclipitoare. Ana Chiorean, un Tezaur…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta au intervenit astazi, 7 septembrie 2023, in localitatea Cracaul Negru, din judetul Neamt.Ca urmare a unui apel la 112 de la ora 08:00, un echipaj de pompieri din cadrul Detasamentului Targu Neamt a intervenit in localitatea Cracaul Negru din comuna Cracaoani…

- Poliția Romana demonstreaza ca Sindicatul Europol minte: Examenele de TCO vizeaza posturile de Ordine PublicaPoliția Romana reacționeaza dupa ce Sindicatul Europol a transmis ca "la examenele de (TCO) Trecere in Corpul Ofițerilor, au fost scoase in vederea ocuparii doar posturi de ofițeri pe specialitați…

- In astrologie, Uranus reprezinta schimbare radicala, revoluție, excentricitate, inovație tehnologica și inovație, in general. Chiar și descoperirea sa a deschis o noua lume a gandirii științifice in astronomie și cosmologie și a schimbat perspectivele umane asupra sistemului solar. Ca gigant de gheața,…

- China inițiaza o calatorie indrazneața catre centrul Pamantului, sapand un tunel de 10.000 de metri. Aceasta reprezinta prima incercare de acest gen in țara. Prin traversarea celor zece straturi de roca ale Pamantului, cercetatorii spera sa atinga roci din perioada cretacica, vechi de peste 145 de milioane…

- Cea mai noua actualizare pentru ChatGPT ii confera acestuia o memorie mai buna, putand sa memoreze anumite informatii despre utilizator, pe care sa le ia in considerare atunci cand raspunde la intrebari, relateaza News.ro.

- Sunt multe semne de intrebare in randul oamenilor legii. Cadavru carbonizat, descoperit in cimitirul din localitatea clujeana Tureni, i-a pus in incurcatura pana și pe cei mai buni profesioniști. Barbatul ars, de origine asiatica, nu era din localitate și nici nu era cunoscut in zona. Toata lumea așteapta…

- Legatura dintre conștient și subconștient mereu a fost un subiect de disputa in mediul academic. Conștientul inseamna voința noastra, conștientizarea spațiului și timpului. Este acea parte a minții pe care o folosim pentru a ne stabili scopurile și a face evaluari raționale. Subconștientul este ...