Semne că ALUNIȚELE pot fi CANCER de piele Majoritatea cazurilor de cancer de piele sunt vizibile și pot fi diagnosticate din timp, in cursul evoluției lor, și prin urmare pot fi tratate cu succes inainte sa apuce sa se raspandeasca ( sa metastazeze) la alte organe ale corpului, relateaza skincancer.org. E foarte important, insa, sa urmarim evoluția alunițelor de pe corp pentru a ști cand e cazul sa mergem la... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

