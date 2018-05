Semne că ai intrat în travaliu. Când trebuie să mergi la spital Ati auzit probabil termenul "se rupe apa". De fapt, sacul amniotic care inconjoara bebelusul se rupe, iar lichidul amniotic se scurge prin vagin. Acesta este primul semn care apare la doar 15-25% dintre gravide. Asadar, nu este chiar atat de comun precum se vede in telenovele. La unele femei se scurge doar o cantitate mica de lichid, la altele mai mult. Unele au declarat chiar ca au auzit ca un fel de pocnitura inainte sa se rupa apa. Lichidul amniotic se poate scurge, putin cate putin, timp de mai multe zile. Este indicat sa-ti pui un absorbant (nu un tampon intern) si sa suni doctorul.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

