Semne bune în China. S-au redeschis cinematografele Salile de cinema din China se redeschid progresiv dupa ce au fost inchise timp de mai multe saptamani din cauza epidemiei de coronavirus. Pentru a-i determina pe spectatori sa revina la cinema, unul dintre primele filme care va fi difuzat in China va fi o versiune remasterizata in 4K si in 3D a filmului „Harry Potter and the Sorcerer"s Stone", potrivit Variety, care anunta ca data de lansare 30 aprilie. O data care precede sarbatoarea muncii, un (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

