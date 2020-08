Stiri pe aceeasi tema

- Seceta pedologica moderata, puternica si extrema se va mentine in majoritatea zonelor agricole pe parcursul urmatoarelor zile, pe fondul temperaturilor maxime ridicate ale aerului, ce vor ajunge si la 37 de grade Celsius, se arata in prognoza de specialitate a Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Vremea va fi caniculara in Bucuresti, pe parcursul zilelor de vineri si sambata, iar noptile vor fi tropicale, cu valori termice de peste 20 de grade Celsius, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Ziarul Unirea ANM: Seceta pedologica in perioada 7 – 13 august 2020. Cum vor fi afectate culturile In majoritatea zonelor agricole, pe parcursul urmatoarelor zile, se va menține seceta pedologica moderata, din cauza temperaturilor maxime ridicate ale aerului, care vor ajunge pana la 37 grade Celsius,…

- Cea mai mare parte a tarii se va afla, in urmatoarele trei zile, sub o informare de instabilitate atmosferica si disconfort termic, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Astfel, in intervalul 6 iulie, ora 10:00 – 8 iulie, ora 10:00, in majoritatea regiunilor vor fi perioade…

- Distributia neuniforma la nivel regional a precipitatiilor din ultima vreme nu a refacut rezerva de apa din sol, unde avem seceta pedologica puternica si extrema, a declarat, marti, Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie...

