- Liderul principalului partid din parlamentul Armeniei a declarat joi ca tara va avea un nou premier la 8 mai, pentru ca partidul sau este gata sa sustina pe oricine se va bucura de sustinerea a cel putin o treime dintre parlamentari in acea zi, informeaza agentia de presa Reuters. Vahram Baghdasaryan,…

- Protestatari din Armenia au blocat miercuri cateva artere rutiere in capitala Erevan si o sosea spre aeroport, dupa ce opozantul Nikol Pashinyan, liderul protestelor, a anuntat marti o campanie nationala de nesupunere civica ca urmare a respingerii de catre parlament a candidaturii sale la functia de…

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pasinian, a anuntat marti ca va declansa o campanie nationala de protest, dupa ce Parlamentul din Erevan a votat impotriva deciziei de numire a acestuia in functia de prim-ministru, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Opozantul Nikol Pashinyan nu a obtinut marti majoritatea de voturi in parlament necesara pentru a deveni premier al Armeniei, relateaza AFP si Reuters. Pashinyan, care a fost singurul candidat pentru aceasta functie, le-a cerut deputatilor sa depaseasca granitele de partid si sa-l sustina dupa ce Partidul…

- Liderul opozitiei armene Nikol Pashinyan a fost desemnat oficial luni de catre coalitia sa Yelk candidat la postul de premier, in ajunul unui vot crucial pentru viitorul ex-republici sovietice din Caucazul de Sud, relateaza AFP. Din 13 aprilie, Armenia se confrunta cu o criza politica fara precedent:…

- Liderul protestelor din Armenia, Nikol Pashinyan, a spus vineri ca opoziția va boicota cel mai probabil orice alegeri parlamentare daca Parlamentul nu il numește premier interimar saptamana viitoare, relateaza Reuters.

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a declarat marti ca este 'gata sa conduca tara', dupa demisia premierului Serzh Sargsyan pe fondul protestelor antiguvernamentale care au avut loc timp de 11 zile in aceasta fosta republica sovietica din Caucaz, relateaza AFP. 'Da, bineinteles,…

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a anuntat sambata seara ca duminica se va intalni cu premierul Serj Sargsyan, in timp ce protestele antiguvernamentale au continuat in cea de-a noua zi de mobilizare in strada in aceasta mica republica din Caucaz, relateaza AFP. "Ma voi intalni…