Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut al Ucrainei s-a contractat cu 30% in primele trei trimestre din acest an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in principal din cauza invaziei rusesti, a anuntat sambata Ministerul Economiei de la Kiev, informeaza Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent…

- Conferinta ONU pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD) a avertizat luni asupra riscului unei recesiuni globale provocat de politica monetara, care ar avea in mod special consecinte serioase asupra tarilor in curs de dezvoltare, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Preturile petrolului au scazut marti, alaturi de alte active riscante, inainte de majorarea dobanzilor de catre Rezerva Federala, asteptata miercuri, investitorii anticipand ca banca centrala americana va continua sa scumpeasca finantarea la sedintele viitoare de politica monetara, pentru a tempera…

- Banca Reglementelor Internationale (BRI) a cerut marilor economii sa mearga inainte cu majorarile semnificative ale dobanzilor, in pofida amenintarii recesiunii si a actualei volatilitati de pe piata, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dezvaluirile unui fost director al Twitter, devenit denuntator, arata ca Twitter a fost informata despre cel putin un agent chinez care lucreaza la compania de social media, a afirmat senatorul american Chuck Grassley, in declaratia sa de deschidere la o audiere de marti a Senatului, pe tema marturiei…

- Agentii FBI au gasit zeci de dosare goale marcate ca fiind clasificate in timpul perchezitiei efectuate luna trecuta la locuinta din Florida a lui Donald Trump, se arata intr-un dosar judiciar, potrivit BBC, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Preturile petrolului au scazut joi la cele mai reduse niveluri din ultimele sase luni, dupa date din SUA care au aratat ca stocurile de titei si benzina au crescut in mod neasteptat saptamana trecuta, in timp ce OPEC+ a anuntat ca isi va creste tinta de productie a petrolului cu 100.000 de barili…

- Cresterea demografica a Chinei a incetinit semnificativ si se asteapta ca populatia tarii sa inceapa sa scada inainte de 2025, scrie cotidianul de stat Global Times, citand un inalt oficial guvernamental, transmite luni Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…