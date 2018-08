Semnătură electronică pentru solicitanții de fonduri prin PNDR Solicitantii de fonduri nerambursabile acordate prin PNDR au posibilitatea ca, din 1 august, sa utilizeze semnatura electronica la depunerea cererilor de finantare, a anuntat Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, in Cererea de Finantare, anexa la Ghidul solicitantului, s-a introdus o noua sectiune (A6.1) in care reprezentantul legal al solicitantului trebuie sa opteze pentru aplicarea semnaturii electronice sau olografe, iar in cazul in care se alege optiunea „Semnatura electronica”, solicitantul va trebui sa aplice certificatul digital… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

