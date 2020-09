Semnarea marti, la Casa Alba, a acordurilor de normalizare a relatiilor Israelului cu Emiratele Arabe Unite si Bahrein va marca o "zi intunecata" in istoria lumii arabe, a declarat luni premierul palestinian Mohammed Shtayyeh, relateaza AFP. Palestinienii, de la Autoritatea palestiniana si pana la Hamas, au criticat dur acordurile, calificandu-le drept "lovituri de pumnal in spate" din partea acelor tari acuzare ca au pactizat cu Israelul fara solutionarea prealabila a conflictului israeliano-palestinian. "Maine vom fi martorii unei zile intunecate in istoria natiunii arabe, unei infrangeri a…