- Sepsi a restabilit egalitatea in duelul cu Farul in prelungirile primei reprize, iar golul covasnenilor a fost o „bijuterie” in toata regula. Autorul? Marius Ștefanescu, aflat la cea de-a doua reușita stagionala. Dominata de Farul in prima parte, formația lui Liviu Ciobotariu a izbutit egalarea in al…

- Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la Sepsi, a trasat principalele concluzii dupa remiza bifata de covasneni pe teren propriu cu Hermannstadt, 1-1. Ciobi e de parere ca oboseala acumulata in ultimele saptamani și-a spus cuvantul in ceea ce privește evoluția jucatorilor sai. ...

- Fostul internațional Dani Coman (44 de ani) a analizat, in direct la GSP Live, șansele echipelor din Superliga de a se califica mai departe in play-off-ul Conference League. Sepsi a remizat cu Aktobe. Caștigatoarea dublei joaca in play-off cu invingatoarea meciului Bodo/Glimt (Norvegia) - Pyunik Erevan…

- Universitatea Craiova o va intalni sambata, de la ora 21.30, in Moldova, pe nou promovata Poli Iasi. Disputa conteaza pentru etapa a 5-a din Superliga si a fost prefatata astazi de antrenorul Stiintei, Laurentiu Reghecampf, si mijlocasul Stefan Baiaram. VEZI VIDEO! Superliga, etapa 5 Vineri, 11 august –…

- Dinamo ramane fara victorie in Superliga și dupa meciul cu Sepsi și ajunge la trei infrangeri din tot atatea partide. Echipa lui Liviu Ciobotariu s-a impus cu scorul de 3-0 și ramane fara gol primit in acest nou sezon. Etapa viitoare, Dinamo va juca cu ”U” Cluj, in timp ce pentru Sepsi urmeaza returul…

- CSKA Sofia - Sepsi 0-2 » Liviu Ciobotariu, 52 de ani, antrenorul covasnenilor, nu considera ca e jucata calificarea dupa prima manșa din turul II preliminar Conference League. Andrei Craițoiu și Vlad Nedelea, reporterii Gazetei Sporturilor, operatorul Iosif Popescu și fotoreporterul Cristi Preda sunt…

- Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la Sepsi, a vorbit despre victoria reușita de covasneni in fața lui FCU Craiova, scor 1-0, in a doua etapa din Superliga. Covasnenii raman neinvinși in noul sezon, aspect care-l mulțumește pe antrenorul instalat vara aceasta la Sfantu Gheorghe. „Am avut trei meciuri…

- Rapid și Sepsi au remizat, scor 0-0, in primul duel tare al ediției 2023/2024 din SuperLiga. Liviu Ciobotariu, antrenorul covasnenilor, a recunoscut cu mult fair-play superioritatea adversarilor. VIDEO. Liviu Ciobotariu, mulțumit cu remiza din Giulești „Un punct important caștigat in deplasare. Rapid…