- Europa are nevoie de o strategie unita pentru a combate pandemia de COVID-19, in contextul in care o tara nu poate de una singura sa mentina un nivel scazut al cazurilor de infectare cu noul coronavirus, sustine un grup international de cercetatori, transmite duminica DPA. ”Daca nu actionam acum, vor…

- O echipa de cercetatori britanici a descoperit cinci gene asociate formelor grave de COVID-19 si a sugerat potentiale tratamente, potrivit unui studiu publicat de revista Nature, preluat vineri de agentia EFE. Cercetarea, realizata prin studierea ADN-ului a circa 2.700 de pacienti din unitatile ATI…

- O echipa de cercetatori a descoperit ca cinci gene pot fi asociate formelor grave de COVID-19, ceea ce permite sugerarea unor potentiale tratamente, potrivit unui studiu publicat vineri de revista Nature. Cercetarea, realizata prin studierea ADN-ului a circa 2.700 de pacienti din unitatile ATI din Marea…

- Al doilea val al epidemiei de COVID-19 cu care se confrunta in prezent Europa nu va fi probabil ultimul si ne putem teme de '„mai multe valuri succesive la sfarsitul acestei ierni'” si in primavara anului viitor, a apreciat Consiliul stiintific care consiliaza guvernul francez, relateaza AFP, potrivit…

- Numarul de infectari cu SARS-Cov-2 ramane ridicat, la fel si bilantul deceselor. Am ajuns pe locul al doilea in Europa la numarul de morti COVID... The post Suntem pe locul doi in Europa in topul mortalitatii. Nelu Tataru: Situația este data de cazurile grave de comorbiditati/ Luptele se vor da pentru…

- Procurorii DIICOT Timisoara au descins marti dimineata la mai multe adrese din Timisoara si Bucuresti pentru perchezitii intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat, fals, uz de fals, delapidare cu consecinte deosebit de grave, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, abuz in…

- Zeci de bebelusi pot muri in spitalul de copii Marie Curie, din cauza lipsei de fonduri. Medicul Catalin Carstoveanu spune ca banii destinati tratarii bebelusilor din sectia de ATI s-au terminat de o luna. Medicul Catalin Carstoveanu, de la Spitalul Marie Curie, a vorbit in exclusivitate cu jurnalistii…