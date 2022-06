Mircea Cartarescu spunea ca ”Traim intr-o lume in care, cand esti prosper si bine hranit, poti avea sentimentul ca totul e relativ, ca toate valorile sunt consensuale si negociabile”, iar ”valori umane ca mila, suferința, credința, dragostea chiar, nu sunt altceva decat patetisme ieftine sau clisee culturale de mult uzate”. Practic, in goana zilnica dupa senzațional, nu mai putem, și nici nu mai avem timp, sa discernem intre un om valoros, dar discret, și un neica nimeni, dar zgomotos și plin de el. O poveste de acum 15 ani sugereaza cel mai bine faptul ca suntem permanent in era ignoranței și…