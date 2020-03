Semnalele InfoCons pentru autorităţi, comercianţi şi consumatori Avand in vedere situația de criza prin care trecem InfoCons impreuna cu Federația Asociatiilor de Consumatori trage un semnal de alarma cu privire la diferite aspecte, aspecte extrem de sensibile intr-o perioada grea pentru consumatorul și cetateanul roman. InfoCons trage un semnal de alarma și avertizeaza consumatorul cat și autoritațile publice cu atribuții de control in domeniu pentru respectarea legislației și luarea de masuri suplimentare pentru monitorizarea pieței. Autoritațile publice cu atribuții de control sa verifice in special la produsele agroalimentare ca ceea ce este menționat… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, proba teoretica si proba practica, la nivel national, se suspenda, incepand cu data de 17 martie 2020, pentru o perioada de 30 de zile.Decizia a fost luata, luni, de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor,…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, cu puțin timp in urma, o declarație de presa, la Cotroceni. Iata principalele declarații:"Prima prioritate pentru noul guvern e continuarea luptei impotriva coronavirusului si pentru a gestiona eficient criza.Guvernul care isi preia acum mandatul este cel care…

- Seful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca oficialii Metrorex ar trebui sa vina cu soluții ca sa nu existe aglomerarile de oameni la metrou la orele de varf. Autoritațile au interzis activitațile publice si private din Romania care implica participarea a mai mult de…

- Autoritatile romane declanseaza o ancheta epidemiologica in acest caz. Grupul de Comunicare Strategica precizeaza, referitor la cazul cetateanului in varsta de 71 de ani, depistat ca infectat cu virusul COVID-19, ca barbatul are cetatenie italiana si, potrivit informatiilor disponibile la acest moment,…

- Comisia Europeana lanseaza un avertisment Romaniei in privinta taierilor ilegale de lemn. Anuntul a fost facut printr-o scrisoare de punere in intarziere, un pas premergator infringementului.”Inconsecvențele din legislația naționala nu permit autoritaților romane sa verifice cantitați mari de lemn recoltat…

- Atacatorii cibernetici au apelat, in ultimele zile, la imaginea si reputatia unor institutii publice sau companii private din Romania, pentru a transmite e-mail-uri cu continut malitios, avertizeaza specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-o…

- Alerta CERT-RO. Hackerii trimit emailuri cu virusi, semnate de institutii publice sau banci din Romania. CERT -RO (Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica), a emis luni seara o alerta prin care avertizeaza userii romani cu privire la o practica intalnita in ultima vreme in…