Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, dr. Beatrice Mahler, atrage atenția ca, deși este mai blanda, totuși varianta Omicron poate dezvolta simptomatologie ingijoratoare mai ales in cazul persoanelor care au o afecțiune cronica pe care o ignora. Și mai atrage atenția ca multe cadre medicale s-ar putea infecta avand in vedere cat de contagioasa este varianta Omicron, ceea ce ar putea face ca Institutul ”Marius Nasta” sa aiba probleme in a asigura continuitatea serviciului medical. Bolnavii cronici Multe persoane, de regula varstnice, cu un tratament cronic, de exemplu, pentru…