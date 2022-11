Stiri pe aceeasi tema

- „MAE subliniaza ca razboiul de agresiune declanșat de Rusia la 24 februarie reprezinta o incalcare grava și brutala a principiilor de drept internațional, inclusiv a suveranitații și integritații teritoriale ale Ucrainei.In acest context, Romania reafirma susținerea sa ferma pentru independența, suveranitatea…

- Producatorul finlandez de anvelope Nokian Tyres a decis sa investeasca 650 milioane de euro in Romania pentru constructia unei uzine de anvelope, care va fi prima fabrica cu emisii zero de CO2 din industria de anvelope. Va fi construita la Oradea, va produce anual 6 milioane de cauciucuri, si va avea…

- In august 2022, prețul painii in Uniunea Europeana a fost in medie cu 18% mai mare decat in august 2021. Este o creștere uriașa fața de august 2021, cand prețul painii era in medie cu 3% mai mare decat in august 2020. Cea mai mare rata anuala de modificare a prețurilor la paine a fost inregistrata in:…

- Mobilizare. Un cuvant aproape uitat. Declansarea primului razboi mondial s-a datorat in buna parte mobilizarii generale a armatelor tarilor beligerante. Mobilizarea in sensul militar al cuvantului inseamna pregatirea pentru un razboi care nu poate fi ocolit. Intotdeauna recursul la istorie ne ajuta…

- Casa Alba, Departamentul de Stat, Pentagonul si agentiile de informatii americane par mai ingrijorate ca niciodata ca presedintele rus, Vladimir Putin, ar putea escalada razboiul din Ucraina pentru a compensa retragerea sa umilitoare din ultima perioada. Ei nu știu, insa, ce forma ar putea lua aceasta…

- Romania a sustinut vineri, la consiliul ministrilor energiei de la Bruxelles, ca nu trebuie plafonat doar pretul gazelor din Rusia, asa cum a propus Comisia Europeana, ci al tuturor gazelor care vin in UE. Aceeasi pozitie a fost imbratisata si de Ungaria, vechi aliat al Rusiei in chestiunea sanctiunilor,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma in mesajul catre populatie ca numarul total al diferitelor rachete de croaziera pe care Rusia le-a folosit impotriva tarii sale se apropie de 3.500 si este pur si simplu imposibil sa numere loviturile artileriei rusesti. Liderul ucrainean anunta ca…

- Bazele militare rusești din Crimeea au fost din nou atacate in aceasta dimineața. O drona a lovit cladirea Statului Major al Flotei Ruse din Sevastopol. Oficialii locali afirma ca nu sunt victime.