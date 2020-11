Semnal tras de World Vision: Mai multe localităţi din Dolj fără internet sau cu internet slab Conform unui studiu al World Vision Romania, 40% dintre copiii din mediul rural nu au participat la școala online in prima perioada a pandemiei, iar explicațiile sunt multiple: pe langa imposibilitatea pentru familiile din mediul rural cu un venit mic de a asigura un dispozitiv pentru toți copiii, pentru elevii de la sate apare si provocarea unei conexiuni bune la Internet. In acest studiu, Doljul are 20 de localitati care au semnal slab sau nu au semnal la internet. Reprezentantii World Vision au precizat ca studiul este facut doar in localitatile in care activeaza. Prin urmare sunt si alte zone… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o treime dintre satele din Romania (31%) au zone cu semnalul slab, foarte slab si/sau inexistent de Internet, arata un studiu realizat de Fundatia World Vision Romania, transmite Agerpres.Conform studiului, 40% dintre copiii din mediul rural nu au participat la scoala online in prima perioada…

- In aceasta perioada, din ce in ce mai multe localitati trec in scenarii care presupun sustinerea cursurilor online, insa scoala online este in continuare o utopie pentru elevii din mediul rural din Romania. Conform unui studiu al World Vision Romania, 40% dintre copiii din mediul rural nu au participat…

- Restaurantele, cinematografele, teatrele, cafenelele se vor inchide in zonele in care incidenta depaseste pragul de 3 la o mie de infectari. Ce se intampla in zonele cu incidenta sub sau egala cu 1,5 la mia de locuitori "Referitor la programul teatrelor, cinematografelor, salilor de…

- Bucuresti, Alba, Valcea, Iasi, Bacau, Neamt, Teleorman, Salaj, Sibiu, Caras-Severin, Cluj, Brasov, Timis, Vaslui si Ilfov, Prahova sunt zonele care au inregistrat un coeficient al infectarilor cu noul coronavirus peste pragul de 1,5 la mia de locuitori, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica.…

- Bucuresti, Valcea si Alba sunt in topul judetelor cu rata mare de infectare cu COVID-19. Județele in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt urmatoarele: București – 2,66 Alba – 2,35 Valcea -2,32 Iași – 1,96 Bacau – 1,99 Neamț…

- Școala de vara World Vision Romania a organizat zeci de sesiuni de activitați care s-au desfașurat in condiții de siguranța maxima pentru peste 4000 de copii. Activitațile fața in fața se deruleaza in grupuri mici, de cel mult 10 copii, cel mai adesea in aer liber, cu dezinfectarea suprafețelor expuse…

- Aproximativ 4.000 de copii din județele Cluj, Iași, Ialomnița, Vaslui și Valcea s-au inscris la cursurile școlii de vara organizate de World Vision Romania. Spațiul de desfașurare a orelor de curs a fost in aer liber, in curțile și gradinile școlilor. Proiectul se bazeaza mai mult pe educație nonformala,…

- La scurt timp dupa ce Ministerul Educației a anunțat ca de cele 250 de mii de tablete pot beneficia doar copiii ale caror familii nu dețin nici macar un telefon conectat la Internet, World Vision Romania a lansat un studiu care arata ca aceasta condiție nu este corelata cu realitatea saraciei din sate.…