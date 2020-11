Stiri pe aceeasi tema

- O soluție pentru ca economiile europene sa-și revina ar fi ca zilele lucratoare sa fie reduse de la cinci la patru, este propunerea sindicaliștilor din Europa. Un grup de politicieni de stanga si reprezentantii sindicatelor din toata Europa cer ca saptamana de lucru sa fie redusa la patru zile. „O saptamana…

- Spitalul Județean de Urgența din Suceava nu mai are niciun pat liber la Terapie Intensiva, pentru a treia zi consecutiv, in timp ce 76 de pacienți au forme severe și grave de boala. Prefectura Suceava anunța ca din totalul celor 535 pacienți internați la SJU, 198 pacienți sunt diagnosticați cu coronavirus,…

- Primul județ din Romania in care rata de infectare a ajuns la 9 cazuri la mia de locuitori in ultimele 14 zile este Sibiul, conform cifrelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit graficului GCS, in Capitala, incidența a scazut puțin, respectiv de la 5,6 in ziua precedenta a ajuns la…

- Cercetatorii de la Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor din Statele Unite au descoperit ca un virus rar din Bolivia, care poate cauza febra hemoragica, se transmite de la om la om, relateaza The Guardian. Noul virus face parte din familia virusurilor din care face parte și Ebola.

- Actorul Florin Zamfirescu este nemultumit de masurile luate de autoritati pentru limitarea raspandirii cazurilor de coronavirus si declara ca actualii conducatori sunt niste copii infantili, niste tiriplici. „Cu toate masurile luate de acesti ageamii, pentru ca am impresia ca suntem condusi de niste…

- Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) a identificat noi simptome ale infectarii cu noul coronavirus. Acestea sunt similare cu simptomele MIS-C, sindromul inflamator multisistem, o afectiune rara intalnita in randul copiilor, scrie CNN.Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor anunta…