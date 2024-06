Stiri pe aceeasi tema

- In baza de date a AJOFM Dambovița sunt inregistrate la aceasta data 380 locuri de munca vacante la angajatori din toate domeniile economice. Persoanele calificate pot opta pentru ocupații precum mecanic auto, ambalator manual, croitor, agent de securitate, crescator pasari, agent vanzari, confecționer…

- Regizorul MC Ranin, managerul Teatrului Tony Bulandra din Targoviște a primit de la Cancelaria primului – ministru al Romaniei confirmarea implicarii Guvernului de a patrona Festivalul internațional al Artelor Spectacolului Babel- ediția 2024 . „Pe aceasta cale dorim sa va felicitam pentru inițiativa…

- Caravana “Fara Bariere” a ajuns la Targoviște, in fața a sute de tineri. Este o campanie antidrog a Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse pentru o schimbare reala in mentalitatea noastra colectiva. Foști consumatori de droguri, incerca din rasputeri sa-i convinga pe tineri sa nu…

- Ambele serii semifinale ale Ligii Naționale de Baschet Feminin Getica 95 au avut nevoie de meciuri decisive, iar, dupa disputarea lor, s-au stabilit echipele care vor lupta in acest sezon pentru titlul național. In Sala Sporturilor din Constanța, in reeditarea finalei Cupei Romaniei, CSM CSU Constanța…

- Soția ambasadorului rus din Romania a murit marti dimineata, dupa ce i s-a facut rau in reședința din București. Soția ambasadorului Rusiei la București, Valeri Kuzmin, a murit, in noaptea de luni spre marți, in timp ce se afla in reședința sa. Apelul la numarul 112 a fost inregistrat puțin dupa ora…

- In calendarul crestin ortodox, Sarbatoarea Sfintelor Pasti ocupa cel mai important loc, traditiile satului alcatuindu-se in jurul acesteia. Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura, va organiza o zi dedicata semnificațiilor acestei sfinte sarbatori. Astfel, in data de 26 aprilie…

- Incepand de duminica, 31 martie 2024, Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” (CNMCD) Targoviste trece la programul de vara. Va așteptam la muzeele aflate in administrarea CNMCD pentru recreere dar si pentru a descoperi multiplele aspecte ale trecutului si prezentului in plina transformare, oglindite…

- Este alerta in numeroase unitați de invațamant din București. S-a decis ca toate școlile dintr-un sector al Capitalei se inchid, din pricina unei invazii de ploșnițe. Masura este aplicata și in cazul unor gradinițe și licee. Cand vor sta acasa elevii. Liceele, gradinițele și toate școlile din acest…