Stiri pe aceeasi tema

- Marți au fost raportate in județul Cluj 81 cazuri noi de COVID-19, in creștere fața de ziua precedenta și cele mai multe din țara dupa București (134 cazuri). Rata medie de infectare a crescut și ea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa a cincea saptamana consecutiva de creștere a cazurilor noi de COVID-19, Romania ajunge la nivelul de la mijlocul lunii mai. In saptamana 9-15 august, cazurile noi au sarit de 2000 pentru prima data dupa saptamana 24-29 mai. In saptamana precedenta s-au depistat in Romania 2304 cazuri…

- Milioane de persoane au fost supuse duminica unui test de depistare a COVID-19 in mai multe mari orase din China pentru a se incerca limitarea unei cresteri a numarului de cazuri de coronavirus fara precedent in ultimele luni, relateaza AFP. China a raportat duminica 75 de noi contaminari…

- Creșterea numarului persoanelor diagnosticate cu Covid-19 impune un nou cod galben de alerta in municipiul Chișinau. Despre aceasta a anunțat astazi șeful adjunct al Direcției generala asistența sociala și sanatate, Boris Gilca. Totodata, primarul capitalei a menționat ca in saptamana curenta va solicita…

- Italia reintra in coșmarul creșterii necontrolate a cazurilor de covid. Criza e alimentata de data aceasta de varianta Delta, mai contagioasa, dar și de numarul relativ redus de persoane vaccinate.

- Olanda a anuntat vineri reimpunerea unor restrictii asupra functionarii cluburilor de noapte, restaurantelor si festivalurilor de muzica, la numai doua saptamani dupa ce aceste masuri fusesera ridicate, intr-un efort de a stopa recenta crestere accelerata a cazurilor de COVID-19, mai ales in randul…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, Valeriu Gheorghița a vorbit pentru prima data despre situația ingrijoratoare descoperita in județul Argeș, acolo unde transmiterea comunitara a variantei Delta pare sa sperie autoritațile. Potrivit medicului, rata de vaccinare in acest județ este scazuta,…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, s-a declarat ingrijorat joi de cresterea la 0,94 a ratei bazale de reproducere a cazurilor de COVID-19, aratand ca in momentul in care acest indicator atinge o valoare mai mare…