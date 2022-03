Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut joi o convorbire telefonica cu omologul sau israelian, Yair Lapid, cei doi oficiali convenind continuarea coordonarii stranse intre autoritati pentru asigurarea tranzitului in siguranta al cetatenilor israelieni din Ucraina pe teritoriul Romaniei,…

Secretarul de stat american, Anthony Blinken, a declarat miercuri ca Statele Unite lucreaza pentru a sprijini tarile din prima linie, intre care Polonia, Republica Moldova, Romania si Slovacia, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu omologul din Regatul Maroc, Nasser Bourita, in care a fost evidentiat modul in care cetateni marocani din Ucraina au fost tratati si ajutati la frontiera de autoritatile romane.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca Romania sustine aderarea Ucrainei, a Republicii Moldova si a Georgiei la Uniunea Europeana, dar crede ca o aderare rapida este foarte greu de realizat, anunța news.ro.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, printr-un mesaj pe Twitter, ca Romania este alaturi de Ucraina si ca aliatii vor decide "cele mai potrivite masuri pentru securitatea si siguranta comunitatii euroatlantice".

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, miercuri, ca Romania a primit solicitari din partea a 23 de state pentru a ajuta la eventuala evacuare a cetatenilor lor din Ucraina, anunța Agerpres.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca, in prezinta exista un efort de reformare a Spatiului Schengen, iar Romania trebuie sa se concentreze in perioada urmatoare sa obtina o decizie unanima a tuturor statelor membre pentru a intra in Spatiul Schengen.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a explicat faptul ca, in acest moment, nu exista riscul ca Romania sa fie implicata militar in Ucraina. In schimb, daca Rusia va invada Ucraina, atunci situația se va schimba și vor fi afectate atat NATO, dar și Romania.