- În urma scrutinului electoral din statul american Louisiana, candidadul democrat John Bel Edwards a ieșit câștigator, învingându-l pe contracandidatul republican Eddie Rispone, apropiat al președintelui Donald Trump, relateaza Mediafax citând Reuters. John Bel Edwards,…

- Fostul primar se pregatește in mod activ pentru participarea la alegerile primare din cadrul Partidului Democrat și ar putea depune actele de inscriere chiar saptamana aceasta, insa un consilier al acestuia a indicat ca politicianul nu a luat inca o decizie finala in aceasta privința. Bloomberg,…

- Hillary Clinton a lansat in aceasta saptamana o noua teorie bizara a conspirației impotriva colegei sale, democrata Tulsi Gabbard, candidata in sanul Partidului Democrat pentru funcția de președinte impotriva lui Trump. Șocați de infangerea umilitoare in fața lui Donald Trump, in cursa prezidențiala…

- Seful de personal in exercitiu al Casei Albe Mick Mulvaney a recunoscut joi ca presedintele Donald Trump a blocat un ajutor militar de 391 de milioane de dolari destinat Ucrainei pentru a presa Kievul sa investigheze o acuzatie legata de alegerile prezidentiale americane din 2016, care a fost respinse…

- Președintele Donald Trump va caștiga fara probleme un nou mandat de lider al Statelor Unite la alegerile ce se vor desfașura in luna noiembrie a anului viitor, anticipeaza Moody’s Analytics, care crediteaza starea buna a economiei americane pentru foarte posibilul success electoral al republicanului.…

- Președintele american Donald Trump a avertizat miercuri ca i-ar putea da in judecata pe cei implicați in investigația privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca in aer alegerile prezidențiale/…