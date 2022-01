Conform proiecțiilor actuale, in 2050, jumatate din populația globului va suferi de miopie. Pana acum, numarul cazurilor pareau sa explodeze in Asia, transmit AFP și Le Point. Miopia este un viciu de refracție. In cazul unui ochi normal fara dioptrii (emetrop), razele de lumina trec printr-un proces de refracție in momentul in care parcurg mediile transparente ale ochiului (corneea, umoarea apoasa, cristalinul și corpul vitros), iar lumina este focalizata pe retina. In cazul ochiului care sufera de miopie, lumina va focaliza in fața retinei, ceea ce va cauza o imagine neclara la distanța. In cazul…