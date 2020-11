Semnal din sistemul bancar: efectele crizei Covid-19 încă nu au lovit în plin firmele Bancile au refuzat la plata cecuri si bilete la ordin de 1,93 miliarde de lei (peste 400 mil. euro) in primele noua luni din 2020, in scadere cu 744,6 mil. lei, respectiv cu aproximativ 28% sub nivelul din aceeasi perioada din 2019. Citește și: OFICIAL - Jumatate de țara este in scenariul ROȘU: in patru județe s-a depașit indicele 6 Astfel, deocamdata nu se constata o in­rautatire a nivelului lichiditatilor com­pa­niilor in contextul efectelor nefa­vo­rabile ale crizei coronavirusului. O dete­rio­rare a lichiditatilor din mediul de busi­ness ar fi primul semnal al degra­darii situatiei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Mai mult de jumatate din deficitul inregistrat in primele noua luni ale anului, respectiv 37,12 miliarde de lei (3,51% din PIB), reprezinta sumele lasate in mediul economic prin facilitati fiscale, investitii si cheltuieli exceptionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19, informeaza…

