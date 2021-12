Stiri pe aceeasi tema

- Bursele din intreaga lume si-au mai revenit la inceputul acestei saptamani dupa ce anuntul privind aparitia unei noi tulpini de coronavirus, omicron, a declansat vanzari masive si o goana dupa active mai putin riscante. Doi oameni de stiinta sud-africani au sugerat ca simptomele noii tulpini…

- David Solomon, CEO-ul bancii de investiții Goldman Sachs, spune ca piețele s-ar putea confrunta cu o perioada turbulenta in viitorul apropiat. Aceasta in contextul in care economia globala incearca sa iși revina dupa impactul subit al pandemiei de COVID-19. Potrivit Bloomberg , „cand fac un pas inapoi…

- Propunerea unui militar drept premier desemnat, decizie ce ar trebui sa rezolve criza politica din ultimele doua luni și care se suprapune peste grava criza sanitara, nu a avut efecte semnificative asupra pieței valutare. Cursul euro a scazut de la 4,9488 la 4,9470 lei, in timp tranzacțiile se realizau…

- Placinta cu dovleac este printre deliciile toamnei. Este perioada cand apar dovlecii placintari, ideali pentru a face prajituri și placinte. Trucul secret prin care alegi cel mai gustos dovleac Cu toate acestea, trebui sa știi sa alegi corect dovleacul pentru placinta sau pentru copt. Piețele și magazinele…

- Ieri, 21 septembrie 2021, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au efectuat un control, pe raza localitații Tartaria, la punctul de lucru al unei societați agricole. Astfel, polițiștii au constatat ca 24 de tone de ingrașaminte…

- La data de 21 septembrie 2021, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au efectuat un control, pe raza localitații Tartaria, la punctul de lucru al unei societați agricole. Astfel, polițiștii au constatat ca 24 de tone de ingrașaminte…

- „BOMBA” chimica, indisponibilizata de polițiștii din Alba: Peste 20 de tone de ingrasaminte chimice, gasite langa un rezervor de motorina Politistii din Alba au indisponibilizat peste 24 de tone de ingrasaminte chimice, care erau depozitate necorespunzator. Fata de reprezentantul societații comerciale…

- Prețuri medii pentru electricitate și gaz pentru consumatori industrie: foto 1 din galeria foto Prețuri medii pentru electricitate și gaz pentru consumatori casnici: foto 2 din galeria foto Nu exista date recente pentru celealte țari, dar știm ca nu au liberalizat…