Statele Unite cauta pretexte pentru a declansa un conflict militar cu Iranul, a afirmat, joi, ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif.

"In loc sa combata pandemia in SUA, Donald Trump si anturajul acestuia risipesc miliarde pentru zboruri ale avioanelor B52 si pentru trimiterea fortelor militare in regiunea noastra", a declarat Mohammad Javad Zarif, prin Twitter.

"Informatiile serviciilor secrete obtinute din Irak releva un complot pentru gasirea unui pretext de razboi. Iranul…