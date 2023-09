Semnal de alarmă tras cu privire la noile măriri de pensii: ’E neconstituțional’ Vești esențiale pentru milioane de romani! Se trage un puternic semnal de alarma cu privire la noile mariri de pensii anunțate de Guvernul PSD – PNL: ”Va fi o dezamagire pentru cei care au contribuit, pentru ca vor primi sume foarte mici care nu vor acoperi nici un sfert din creșterea prețurilor”. Noile sume de bani așteptate de toți pensionarii romani ar putea sa nu ajunga nicodata in portofelele acestora: ”N-au cum sa aplice diferențiat, pentru ca e neconstituțional”. Vezi mai multe AICI... Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

