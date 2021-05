Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de asociatii europene sanitare si de mediu a descoperit ca substante chimice din categoria PFAS (per si polifluoroalchil) au fost utilizate in ambalaje si recipiente de unica folosinta pentru preparate comercializate in anumite retele de restaurante fast-food din

- Cercetatorii au detectat peste 50 de noi substante chimice din mediul inconjurator in organismul uman. Sunt in principal compusi despre ale caror efecte asupra sanatații exista foarte puține informații sau chiar nu exista.

- Cercetatorii au detectat peste 50 de noi substante chimice din mediul inconjurator in corpurile oamenilor, marea majoritate fiind compusi putin cunoscuti sau necunoscuti. Aceste substante chimice, care nu au mai fost observate anterior la oameni, au fost descoperite in cadrul unui studiu efectuat pe…

- Cel putin unul din trei bolnavi de COVID-19 spitalizati isi vede sanatatea afectata pe termen lung, cu diferite organe afectate si inclusiv probleme de ordin psihologic, releva un nou studiu realizat in Europa, SUA si China.

- Cercetatorii au detectat peste 50 de noi substante chimice din mediul inconjurator in corpurile oamenilor, marea majoritate fiind compusi putin cunoscuti sau necunoscuti, se arata intr-un studiu publicat in revista Live Science.

- Una dintre regulile pentru impiedicarea raspandirii noului coronavirus este evitarea locurilor aglomerate, cum ar fi aeroporturi sau gari. Așa ca, daca planuiești o excursie prin Europa, poate ai vrea sa o faci cu mașina proprie. Pe langa costurile de combustibil sau cazare, trebuie sa pui la socoteala…

- Oamenii de știința au gasit o modalitate de a reduce impactul maștilor de unica folosința asupra mediului, prin utilizarea lor in asfaltarea drumurilor, informeaza digi24 . Se estimeaza ca 6,8 miliarde de maști de unica folosința sunt folosite in intreaga lume in fiecare zi in timpul pandemiei, scrie euronews.com.…

- O majoritate covarsitoare a tinerelor femei din Europa evita sa mearga in anumite locuri sau cartiere de teama ca ar putea fi agresate sau hartuite, indica un raport european publicat vineri, transmit AFP si dpa, potrivit agerpres.ro.