Stiri pe aceeasi tema

- Care este pericolul ascuns din piscinele verii? Medicii ne sfatuiesc sa fim atenți unde ne bucuram de clipe de relaxare in apa. Mulți romani adore sa se scalde și zilnic in zilele calduroase daca au posibilitatea. Copiii sunt cu siguranța unii din cei mai fericiți de deschiderea ștrandurilor, moment…

- Adrian Mititelu junior, fiul patronului de la FC U Craiova 1948, infiereaza consumul de droguri din Romania.”Nu sunt genul care sa plateasca notele de plate ale prietenilor, cand ieșim fiecare platește ce consuma. Eu nu prea beau, deși apar tot felul de informații pe rețelele de socializare. Mie imi…

- Deputatul PSD Laura Vicol a tras un semnal de alarma cu privire la un fenomen ingrijorator pentru țara noastra, mai exact, scaderea dramatica a populației Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- SEMNAL de ALARMA, cazurile de pneumonie comunitara, in crestere accentuata in Romania, medicii se confrunta in ultimele zile cu zeci de pacienții cu aceasta boala care se manifesta prin se manifesta prin febra ridicata, de peste 38 de grade, cu debut acut, frisoane, junghiuri toracice, tuse cu expectoratii,…

- Care sunt simptomele cancerului ovarian și cum poate fi diagnosticat. Asociațiile bolnavilor de cancer trag un semnal de alarma Cancerul ovarian continua sa fie o problema majora de sanatate publica. In Europa, este a cincea cea mai frecventa cauza de deces la femei, raportat la toate tipurile de cancer.…

- Romania se confrunta, in ultimele zile, cu un val de sinucideri absolut șocante. O mama de numai 33 de ani din Timișoara a sarit de bloc. A decis, ca in disperarea ei, sa ia și viețile celor doi copii ai ei, așa ca i-a ținut de mana și au sarit toți trei de pe bloc. Ieri, un tata a recurs la același…

- Romania are, pentru prima data, ghiduri si protocoale pentru transplantul de organe si tesuturi, dupa 25 de ani de experienta in domeniu. Specialisti de top le-au elaborat dupa ce au analizat tot ce e mai bun in practica si in legislatia interna si internationala in domeniu. Sunt incluse si criteriile…