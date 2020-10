Dupa un an de explorare a Arcticii, cea mai de amploare expeditie realizata pana in prezent la Polul Nord revine luni in Germania si trage un semnal de alarma asupra topirii banchizelor ca urmare a incalzirii globale, relateaza AFP. Foto: (c) FOCKE STRANGMANN / EPA Dupa 389 de zile petrecute pe mare, spargatorul de gheata Polarstern al institutului german Alfred-Wegener urmeaza sa revina luni in portul Bremerhaven din nord-vestul Germaniei, la ora locala 8:30 (6:30 GMT). Din cauza pandemiei de coronavirus, evenimentele programate pentru sfarsitul acestei lungi calatorii au fost limitate, insa…