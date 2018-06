Stiri pe aceeasi tema

- ONG Mare Nostrum informeaza ca, in luna mai, voluntarii organizației au depistat 16 cazuri de delfini eșuați in diferite puncte ale litoralului romanesc. Anul trecut, in aceeași luna au fost gasite 32 de exemplare eșuate pe țarm, multe dintre ele in avansata stare de descompunere.

- Medici care i-au ingrijit pe un fost spion rus si pe fiica acestuia, dupa ce au fost otraviti cu un agent neutorotoxic, in Marea Britanie, afirma ca nu cunosc persectivele starii sanatatii lor pe termen lung si ca au crezut, initial, ca incidentul a fost mult mai grav, relateaza Reuters, citat de News.ro.

- Recenta reducere a contributiilor la Pilonul II de pensii diminueaza, pe termen scurt, ingrijorarile fiscale, insa ar putea avea implicatii negative pentru dezvoltarea pietelor de capital, afirma reprezentantii Comisiei Europene in Raportul privind recomandarile specifice de tara pentru 2018.

- Comitetul pentru Știința și Tehnologie (STC) al NATO atrage atenția ca marja tehnologica a Alianței se erodeaza. Intr-un raport intocmit in cadrul Adunarii Parlamentare NATO, specialiștii Alianței Nord-Atalantice, atrag atenția ca trebuie asigurate resurse țarilor partenere pentru a atinge standardele…

- Contraindicatii marar. Mararul este o planta aromatica cu origini vechi, cultivarea ei datând din vremea româna. Tulpinile și frunzele de marar au fost folosite ca moneda pentru a plati în trecut.

- Europarlamentarii si-au exprimat, joi, ingrijorarea cu privire la reducerea ratei vaccinarii in Europa. Totodata, acestia au facut apel la o mai mare transparenta in producerea de vaccinuri, pentru restabilirea increderii europenilor.

- Christine Lagarde a tras un semnal de alarma cu privire la norii negri care se intrevad la orizontul cresterii economice mondiale din cauza tensiunilor dintre SUA si partenerii sai comerciali care ameninta liberul schimb, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Creșterea economica a intrat la apa. Institutul National de Statistica a revizuit în sens negativ cresterea economica din 2017, cu 0,1 puncte procentuale, la 6,9%, fata de datele provizorii anuntate în februarie.