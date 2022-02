Semnal de alarmă pentru șoferi! Teribiliștii riscă să rămână fără permis pentru 30 de zile Din data de 27 februarie, șoferii teribiliști care fac drifturi in parcari sau pe strada risca sa ramana fara permis de conducere pentru 30 de zile. Modificarea din Codul Rutier le permite politiștilor sa ii pedepseasca mai aspru pe acești conducatori auto care in prezent sunt amendați doar pentru deranjarea liniștii publice, fara a li se suspenda permisul. In prezent, cei care fac drifturi ilegale pe strazile sau in parcarile din Romania pot fi sancționați doar pentru deranjarea ordinii și liniștii publice, cu amenda cuprinsa intre 200 și 1000 de lei. Noile modificari ale legii permit sancționarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

