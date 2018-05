Semnal de alarmă! O substanță chimică interzisă a reapărut în atmosferă și distruge stratul de ozon Oamenii de știința trag un semnal de alarma in ceea ce privește o substanța chimica interzisa in urma cu 31 de ani, care a reaparut in atmosfera și distruge stratul de ozon. O emisie de gaze daunatoare pentru stratul de ozon a fost identificata de oamenii de știința in atmosfera, deși producția chimicalelor responsabile de acest gaz au fost interzise in 1987 peste tot in lume. Cantitatea de gaze este atat de mare incat refacerea stratului de ozon poate fi intarziata un deceniu, daca nu se descopera exact locul de unde se produce emisia pentru a o stopa. Tot ce se știe pana acum… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

