Semnal de alarmă: metroul se poate opri în ORICE moment In replica, oficialii Metrorex sustin ca regia respecta cerintele privind siguranta circulatiei si securitatea transportului. In plin scandal, Metrorex imprumuta 110 milioane de euro ca sa-si achite o datorie. Ion Radoi, presedintele USLM: “Lunea trecuta, daca nu stiti, din cauza unei bielete, riscam sa aruncam doua mii de oameni in peretii subteranului din metrou. Si nu era primul tren. Era al doilea dintre cele mai noi”. Sindicalistii de la metrou acuza conducerea regiei ca a infiintat departamente noi, a angajat directori si personal de birou, iar in subteran este deficit de angajati specializati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

