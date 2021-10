Stiri pe aceeasi tema

- Cand oficialii din domeniul sanatații publice vorbesc despre variantele COVID-19, oamenii sunt atenți. Exact asta s-a intamplat dupa ce expertul Scott Gottlieb a transmis un mesaj pe Twitter in care atrage atenția asupra unei noi variante Delta, cunoscuta ca Delta Plus.

- Medicul israelian Nir Hodorov crede ca Romania ar putea urma exemplul Israelului, tara care a depasit cu succes al patrulea va de COVID. In opinia sa, in Israel diferenta a fost facuta de faptul ca s-a trecut rapid la administrarea celei de-a treia doze de vaccin. Nir Hodorov crede ca in Romania…

- Stocurile de gaze ale Europei se afla la cel mai redus nivel din cel putin 10 ani, inaintea sezonului de iarna, amplificand riscul unor noi cresteri ale preturilor care se afla deja la niveluri record, transmite Reuters. In tarile europene si Marea Britanie combinate, centrele de stocare sunt…

- Sute de copaci de pe marginea unui drum care trece prin raioanele Hincesti, Leova si Cantemir ar fi fost taiati ilegal, transmite Noi.md cu referire la publika.md. Ecologistii din Leova trag un semnal de alarma si spun ca defrisarile ilicite au loc deja de doua luni in baza unei autorizatii emise de…

- Una dintre cele mai importante probleme actuale, educația alimentara, este tema unei conferințe-manifest, “Importanța educației alimentare timpurii in creșterea calitații vieții și a longevitații viitorului adult”, organizata pe 23 septembrie de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru…

- Pentru luna septembrie, luna in care are loc și UNTOLD, secretarul de stat din MS Andrei Baciu preconizeaza ca o sa fie 1.500 de cazuri noi de Covid-19 pe zi (mai multe pe acest subiect aici). De asemenea, cercetatorul dr. Octavian Jurma crede ca o sa ajugem la peste 1.000 de cazuri pe zi in cel…

- "Tocmai au fost afisate rezultatele examenului de titularizare in urma contestatiilor. S-au inregistrat 6.248 de contestatii, din care 6.045 s-au soldat cu schimbarea notei initiale. Un procent de 97%. Un procent greu de explicat, in conditiile in care este necesara o incredere in evaluare. Mai mult…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vorbit la emisiunea Pe scurt din București despre problema urșilor din Romania. Oficialul a prezentat planul de acțiuni pentru perioada urmatoare, precizand ca Romania se afla in ceasul al doisprezecelea. „Imaginie șocante ale recentelor atacuri de urs…