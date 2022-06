Stiri pe aceeasi tema

- Turcia așteapta masuri concrete din partea Suediei cu privire la terorism, spune Erdogan. Mai mult, Erdogan a spus ca ar trebui sa fie ridicat embargoul asupra exporturilor de arme impus Turciei dupa incursiunea sa in Siria in 2019. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Autoritatile Federatiei Ruse si Turciei au convenit sa creasca numarul zborurilor de pasageri catre Turcia ale companiilor aeriene rusesti și turcești, a declarat vicepremierul rus Alexander Novak la postul de televiziune "Rusia 24", in urma unei vizite in aceasta țara, relateaza Interfax. Fii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca rezervele Turciei cu privire la aderarea Finlandei si Suediei la Alianta Nord-Atlantica trebuie luate in considerare, relateaza DPA. "Turcia este un aliat apreciat si trebuie tinut cont de orice ingrijorari privind securitatea", a scris Stoltenberg…

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto i-a telefonat presedintelui rus Vladimir Putin pentru a-i trasmite ca tara nordica va decide sa solicite aderarea la NATO in urmatoarele zile. Conversatia cu Putin „a fost directa”, a declarat acesta intr-un comunicat. Anterior, sambata, Niinisto a respins sugestiile…

- Joe Biden suprinde Occidentul prin afirmațiile pe care le-a facut recent despre Vladimir Putin, cat și prin ingrijorarile legate de razboiul din Ucraina. Liderul de la Casa Alba a vorbit și despre planurile președintelui rus in raport cu NATO și Uniunea Europeana, pe care le dorește destabilizate. Previziuni…

- Miliardarul rus Roman Abramovici, proprietarul clubului de fotbal Chelsea, a fost zarit in sala in care au loc negocierile ruso-ucrainene desfasurate marti, in Turcia, la Istanbul, relateaza BBC, potrivit News.ro. In imaginile difuzate de presa turca, oligarhul rus este vazut stand la o masa alaturi…

- Turcia a dezvoltat relații bune in decursul timpului atat cu Rusia, cat și cu Ucraina, astfel ca dupa inceperea razboiului, președintele turc Erdogan a declarat ca va depune toate eforturile pentru a media negocierile de pace dintre cele doua țari. In urma cu puțin timp, liderul Turciei a primit un…