Semnal de alarmă din Ucraina: o rachetă rusească a trecut duminică „la o înălțime critică” deasupra centralei nucleare O racheta ruseasca a trecut duminica „la o inalțime critica” deasupra centralei nucleare, susține Energoatom: „orice avarie a unitații energetice existente va duce la consecințe grave și ar putea amenința lumea cu o catastrofa nucleara teribila”. Compania nucleara de stat ucraineana, Energoatom, a acuzat Rusia de comiterea unui „alt act de terorism nuclear”, afirmand duminica […] The post Semnal de alarma din Ucraina: o racheta ruseasca a trecut duminica „la o inalțime critica” deasupra centralei nucleare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

