'In conturile fondurilor de pensii private obligatorii din Romania, 7 la numar, s-au strans peste 9 miliarde de euro. Peste 60% din aceste sume finanteaza deficitul bugetar sau datoria publica deoarece sunt investite in obligatiuni emise de statul roman, iar 20% din aceste sume asigura lichiditatea pietei de capital de la Bucuresti. In cazul in care contributiile viitoare la pilonul II ar fi directionate catre bugetul de stat, aceasta ar avea un efect catastrofal pentru piata de capital. In plus, reducerea temporara a deficitului bugetar se face cu costul cresterii viitoare masive a acestuia,…