- Banca Naționala a Romaniei critica modul in care s-a facut liberalizarea pieței energiei. Purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a declarat la Știrile Amiezii ca acest proces a fost mult intarziat. Asta a facut ca prețurile la energie sa creasca exagerat și sa traga inflația in sus.

- Potrivit unui studiu, gazele romanești se vor termina peste 9 ani, iar petrolul peste 22. Indicatori sunt totuși relativi, pentru ca sunt calculați in funcție de volumul rezervelor naturale dovedite și consumul național. In aceste condiții, spun specialiștii, pe termen scurt nici nu exista alta varianta…

- Anul viitor s-ar putea spori prețurile reglementate, din motiv ca se acumuleaza presiuni și devieri în sectorul energetic, care urmeaza sa fie materializate în majorari de tarife. Astfel de prognoze a fost facute de catre guvernatorul Bancii Naționale a Moldovei (BNM), Octavian Armașu.…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vorbit la emisiunea Pe scurt din București despre problema urșilor din Romania. Oficialul a prezentat planul de acțiuni pentru perioada urmatoare, precizand ca Romania se afla in ceasul al doisprezecelea. „Imaginie șocante ale recentelor atacuri de urs…

- S-a sporit artificial numarul urșilor, pentru a promova turismul de vanatoare de trofee, susține un activist de mediu. O inițiativa a Ministerului Mediului ar crea din Romania un paradis al vanatorilor de trofee, mai ales ca autoritațile nu au o gestiune relevanta in privința numarului de urși din padurile…

- Medicul pediatru Mihai Craiu ii atenționeaza pe parinți sa-și indrepte mai multa atenție spre copiii lor dupa o perioada grea, cu multe provocari și restricții. Potrivit specialistului, mulți tineri se confrunta cu stari de anxietate și depresie, care netratate, pot favoriza suicidul. In cadrul unei…

- Medicii spun ca, in ultima saptamana, cel puțin trei copii au ajuns in stare grava, iar viețile lor au fost puse in pericol, iar salvarea a venit, in cele din urma, din partea principalului distribuitor de imunoglobulina, potrivit Realitatea Plus..Reprezentanții companiei trag insa un semnal de alarma…