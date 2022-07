Debitul Dunarii la Bazias ar putea ajunge la 1.850 mc/s in data de 29 iulie, apropiindu-se astfel de cel mai mic debit, de 1.580 cm/s. inregistrat in 1992, anunta Administratia Nationala Apele Romane (ANAR). „Echipele noastre, alaturi de reprezentantii Hidroelectrica, fac eforturi in gestionarea volumelor de apa din principalele 40 de lacuri de acumulare in […] The post Semnal de alarma de la Apele Romane: Dunarea atinge cel mai scazut nivel din ultimii 30 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .