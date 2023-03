Stiri pe aceeasi tema

- Prabușirea brusca a Silicon Valley Bank (SVB), care a fost inchisa vineri de autoritațile americane, a creat un val de panica in sectorul bancar, piețele punandu-și intrebari cu privire la consecințele celui mai mare faliment bancar din SUA de la criza financiara din 2008 incoace, potrivit AFP.

- Autoritațile de reglementare din SUA au inchis o mare banca americana și au preluat controlul asupra depozitelor clienților sai. Experții spun ca este cel mai mare faliment, din 2008 incoace.

- Vlad Gherman și-a avertizat fanii, dupa ce i-a fost furata identitatea in mediul online. Actorul susține ca o persoana a creat un profil fals și i-a injurat pe urmaritori, așa ca le-a cerut sa raporteze respectivul cont.

- O noua substanta cu efecte stupefiante a aparut in Romania. Autoritatile au descoperit-o acum doua saptamani in produse care se vand la liber, asa cum s-a intamplat cu etnobotanicele, acum cativa ani.

- Un semnal de alarma in privința riscului de transmitere al gripei aviare la om a fost transmis de președintele Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oficialul atrage atenția asupra posibilitații creșterii riscului de transmitere la specia umana, odata cu deversarea recenta…

- Filmul de groaza „M3gan” - și papușa demonica omonima - a fermecat criticii și a umplut salile de cinema, caștigand 30,4 milioane de dolari in weekendul de deschidere, relateaza The Guardian.

Goldman Sachs va concedia pana la 3.200 de angajați in aceasta saptamana, in condițiile in care banca incearca sa faca reduceri de cheltuieli din cauza condițiilor economice incerte.

Medicii trag un semnal de alarma și spun ca in ultima perioada foarte mulți pacienți s-au prezentat la camera de garda cu dureri musculare localizate la nivelul umerilor și picioarelor. Experții spun ca aceste dureri sunt cauzate de noul simptom al infecției cu COVID, conform romaniatv.net.