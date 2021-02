Stiri pe aceeasi tema

- Republica Ceha a raportat 11.233 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cu 26 % mai mult decat saptamana trecuta, potrivit datelor publicate de Ministerul Sanatatii si care plaseaza tara pe primul loc ca numar al contagierilor din Uniunea Europeana, relateaza marti EFE, potrivit AGERPRES.…

- "Ministerul Sanatatii a fost informat astazi de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP) - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile ca au fost raportate 27 de cazuri noi de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK - linia genetica B.1.1.7, a transmis, vineri…

- Numarul de cazuri confirmate cu coronavirus pe teritoriul Germaniei a ajuns la 2.216.363, in creștere cu 11.192, a transmis duminica Institutul pentru boli infecțioase Robert Koch (RKI), potrivit rador.ro. Citește și: Vlad Voiculescu a ieșit pe ascuns din Ministerul Sanatații, pentru a nu…

- Numarul deceselor legate de coronavirus din Republica Ceha a depasit 12.000, a anuntat luni Ministerul Sanatatii din aceasta tara, relateaza dpa. Ajuns la 12.070, bilantul deceselor in Cehia este in prezent aproape dublu fata de cel din Austria vecina, care are mai putini locuitori, potrivit…

- Republica Ceha va inchide magazinele neesentiale, anumite servicii si traseele de telescaun, urmand sa impuna restrictii de circulatie mai dure incepand de duminica, in incercarea de a tine sub control o noua crestere a infectiilor cu Covid-19 si a numarului spitalizarilor, a anunțat azi ministrul Sanatatii,…

- Italia a inregistrat, joi, un nou record in ceea ce privește numarul deceselor cauzate de noul coronavirus de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore au fost raportate 993 de noi morți. In schimb in ceea ce priveștenumarul infectarilor acestea au scazut, se arata in buletinul informativ transmis…

- Italia a raportat vineri 827 de decese asociate maladiei COVID-19, in crestere fata de cele 822 de decese anuntate joi, si 28.352 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, in scadere fata de ziua precedenta, cand numarul infectarilor a fost de 29.003, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara,…