In acest an, Saptamana Mondiala a Imunodeficiențelor Primare iși aniverseaza a X-a ediție. Aceasta inseamna 10 ani de colaborare in vederea creșterii conștientizarii asupra acestei categorii de boli pe intreg mapamondul. Pentru prima data insa, Saptamana Mondiala a Imunodeficiențelor Primare care se desfașura intre 22-29 Aprilie, iși extinde campania de susținere pe o perioada de 10 saptamani, pana la 1...