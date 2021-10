Semnal de ALARMĂ al unui medic infecționist: "Valul 4 este, de fapt este un tsunami". Care sunt principalele SIMPTOME Covid la copii "Nu vreau sa conving pe nimeni sa se vaccineze, dar adresez doua intrebari: oare ar fi fost inteligent din partea noastra ca valul patru sa ne gaseasca pregatiti? Pentru ca este deja valul patru si nu este un val, de fapt este un tsunami, dupa cum observam. Si a doua intrebare: cate vieti ar fi putut fi salvate? Sunt mari diferente fata de anul trecut, atunci era internarea obligatorie si copiii erau destul de putin afectati, poate in procent de 8-10 la suta, preponderent adulti (erau afectati de COVID-19 n.r.). (...) Exista foarte mari diferente fata de anul trecut si anul 2021, ma refer dupa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ca sa atraga atenția asupra luptei medicilor din secțiile ATI pentru salvarea pacienților cu forme severe de COVID-19, medicul Laura Ghibu a alergat la Maratonul de la Sibiu in combinezon anti-covid. „Ca sa atraga atenția asupra maratonului medicilor din secțiile ATI, care lupta pentru salvarea…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a fost intrebat ce parere are despre faptul ca peste 3.300 de elevi și preșcolari au fost confirmați cu Covid la 10 zile de la inceperea noului an școlar. Cițu arata ca aceste date sunt un semnal de alarma pentru profesori, care trebuie sa se vaccineze. De precizat…

- Rata de infectare cu COVID-19 a crescut peste 3 la mia de locuitori in peste 300 de localitați, dintre care 46 sunt municipii și orașe. Cele mai mari incidențe sunt in localitați din Cluj și Sibiu, iar...

- Valul patru a lovit in plin Romania. De la o zi la alta avem tot mai multe cazuri de covid 19, multe dintre ele grave. In spitale locurile se impuțineaza, iar la terapie intensiva situația este critica, pentru ca un loc poate fi gasit cu greu.

- „Este evident ca in perioada urmatoare numarul de cazuri de COVID-19 in randul copiilor va crește. De asemenea, va crește numarul de copii internați in spital, inclusiv in Terapie Intensiva. Este o realitate pe care o vedem in toate țarile in care au inceput activitațile de invațamant cu prezența fizica,…

- "Se adevereste ceea ce ne-a venit ca si ecou din SUA: tulpina da forme fluctuante din punct de vedere clinic, uneori chiar grave la copii. Ne amintim, tulpina mama nu dadea forme grave la copii, erau asiptomatici", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Carmen Dorobat, medic infectionist."Trebuie…

- „Se anticipa aceasta creștere, am transmis ca din estimari, avand in vedere implementarea relaxarilor și faptul ca varianta Delta devine dominanta exista aceasta probabilitate de creștere. Consideram ca e foarte probabil sa ajungem la final de august la peste 900 de cazuri pe zi și in septembrie, a…

- Al patrulea val al pandemiei va afecta Romania "in cateva saptamani" Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Valul al patrulea al pandemiei de coronavirus va ajunge, în câteva saptamâni, și în România. Tulpina Delta a coronavirusului, care se va resimți și la noi, are…